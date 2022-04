Cyril HATÉ

En prestation chez RENAULT, au sien du service DEA-ME4S, je suis coordinateur projet pour la partie validation système et incidentologie.

Ma mission principale est la coordination projet en terme de qualité et délais (suivi de l'activité d'une équipe de 8 personnes) pour le périmètre validation système véhicule électrique et incidentologie (analyse de pannes et le suivi des prototypes lors du développement projet).

Mon activité comprend aussi une partie validation système. Cela inclus la planification et réalisation de plan de validation impliquant l'ensemble du électrique du véhicule mais aussi destests complémentaires visant à cibler et identifier les anomalies entre les exigences et le comportement système et trouver une solution



Mes compétences :

INCA

Suite bureautique Microsoft

CANalyzer

DDT2000