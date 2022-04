Cyril HLAKKACHE

Ingénieur confirmé sur les technologies IP et Chef de projet en innovation chez Orange Business Services. Je suis actuellement Manager d'une équipe d'ingénieurs développeurs et experts techniques en charge de développement logiciels innovants en mode AGILE pour répondre aux besoin des nouvelles technologies connectées.



Fondateur et animateur de nombreux WorkinGroup internes à OBS, je suis également actif sur la région du Sud-Ouest et plus particulièrement dans ma ville d'adoption : Toulouse, avec une présence dans des clusters comme DigitalPlace et de nombreux liens avec les écoles supérieures régionales. Convaincu de l'intérêt et de la force du modèle local allié au national et l'international, permettant de joindre deux paradoxes : le quotidien en présentiel et le global en virtuel, possible en usant de la puissance du modèle Internet.



Mon parcours professionnel reste atypique et a commencé en 1999 en tant que technicien de supervision réseaux au sein de la fameuse Start-Up OLEANE. Par passion et motivation, j'ai rapidement occupé des postes d'expert Internet (réseaux et services) pour ensuite officialiser mon expertise sur des postes d'ingénieur expert solution IP. Passionné d'Internet et de ses concepts, j'attache une très grande importance au concept de Communauté Internet, par delà les frontières des pays mais aussi des entreprises, dans l'objectif de toujours contribuer à mon petit niveau à faire avancer les projets dans un bien commun par l'intelligence collective, une dynamique rendue possible par le numérique et sa capacité à nous unir.



Dans cette optique, j'ai rejoint dès 2006 la lutte anti-abus Internet (anti-spam, hacking et phishing)par le groupe de travail International MAAWG et en fondant l'abuse-desk d'Orange Business Services. Mais également l'ISOC et des communauté plus nationale comme la communauté FrNOG.



Dans un objectif de consolider les connaissances je me suis tourner vers les développement logiciels innovant pour permettre à l'expertise de rayonner au plus près des utilisateurs et pour participer, à mon modeste niveau, à l'amélioration du quotidien des populations techniques puis des clients entreprises.



Maintenant, Manager d'une équipe de développements complexes en mode AGILE.



Mes compétences techniques :

* Expert technologies IP (routeur, routage, IPV4/V6) et Internet (organisation, DNS, email)

* Sécurité avancée : acteur de la lutte anti-abus Internet (spam, phishing, attaques ...)

* Technologies web et software

* Administration système (Unix/Linux, Windows ...)



Mes compétences :

DNS

Email

Internet

Management

Management equipe

Manager

Microsoft Project

Technology

ToIP

VoIP

Web