Cyril JACQUART

Systèmes / Serveurs : Windows, IIS, Apache, [Linux, OS400].

Langages : C#, Java, PHP, Javascript, Basic, [C++, RPG, LC, COBOL].

Environnements : Visual Studio.NET, Android Studio, NetBeans IDE, Eclipse, Dreamweaver.

Technologies : Ajax, HTML 5, CSS 3, JQuery, JSON, Bootstrap, Web Services.

Technologies GPS : NMEA 0183, NTF, ED50, Lambert II.

Bases de données : SQL Server (T-SQL), Oracle (PL/SQL), MySQL, MS Access.

Google Maps API : Web (V3), Android (V2), DirectionsService, DrawingManager, StreetViewService...

Autres : Photoshop, Gimp, [Matlab].



« Plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. »

Pierre Soulages



