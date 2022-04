Cyril JAULIN

Je suis contrôleur de gestion avec 4.5 ans d’expérience. Orienté vers les opérations, je possède une compétence technique qui me permet une bonne compréhension des process de production et de proposer des analyses chiffrées en phase avec le terrain.



J’apporte des compétences dans 3 domaines :

- Analyse des chiffres pour le support au pilotage d’activité

- Maîtrise processus budgétaire

- Analyse des risques et mise en place de procédures de contrôle interne



Avec un anglais et un espagnol courant, je suis à la recherche d’un poste de contrôleur de gestion au sein d’une structure dans un contexte international. L’industrie au sens large (chaudronnerie, mécanique, transports, métallurgie, aéronautique, agroalimentaire, énergies, chimie), les services et les Hi-Tech sont des secteurs que j’affectionne même si je reste ouvert.



Mes compétences :

Ms office

Virtual Basic for Application

Ms project

Contrôle de gestion

Industrie

SAP Contrôle de Gestion

SAP Finance

SAP Material Management

Management transversal