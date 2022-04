Cyril JOUANNAULT

Avec plus de 6 ans d’expérience dans le domaine du sur mesure et de FileMaker, nous avons décidé avec mon associé Etienne Espinassous de créer notre propre structure KiSoft Consulting. Nous nous positionnons en tant que partenaire pour suivre au mieux votre évolution et adapter votre base de données au fil du temps.



Développeur certifié FileMaker 10,11,12,13 et 14.

Chef de projet Senior



Spécialisations :



Gestion de projet :

Prise de contact client

Estimation des couts, Planification

Gestion des risques



Mobilité :

Développement sur iPad et iPhone via la technologie FileMaker GO



WEB:

(J2EE , CSS, HTML, PHP et Javascript)

Développement via la technologie FileMaker WEB DIRECT



Développement logiciel :

Cycle en V, SCRUM, Utilisation du modèle MVC

Langage de programmation : Java, C++

Programmation notions: Ruby, Python, CGI, C,



Modélisation :

UML



Base de Données :

FileMaker, Oracle, MySQL,MS SQL Server, SQLite



Mes compétences :

Anglais

Déterminé

Espagnol

Filemaker

Gestion de projet

gestion de projet web

Joomla

Joomla!

Management

PHP

ponctuel

Projet web

Sociable

Web

Filemaker pro