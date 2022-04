Cyril JOUBERT

Gérant de la société NOVERGO,



nous travaillons sur les cotations et diagnostics de risques ergonomiques, sur la conception/ correction de postes de travail (aussi bien en prévention des TMS qu'en compensation du handicap). Nous effectuons aussi des formations relatives à notre métier et développons des logiciels d'aide aux diagnostics (Novergo-Diag® primé à 2 reprises à ce jour (PREVENTICA Marseille 2006 et Nantes 2008).



L'onglet Société peut vous donner des informations supplémentaires, mais je pense que notre site Internet est une bien meilleure source d'information et me paraît plus lisible.





Si notre offre de service vous intéresse, que vous souhaitez obtenir d'avantages de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire depuis Viadéo ou via le Site Internet de NOVERGO.



Mes compétences :

Ergonomie