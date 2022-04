Cyril JULIAN

Professionnel de basket pendant 18 ans,

Champion d’Europe avec l’équipe de France à Budapest en 1992

Médaillé de Bronze au championnat du monde à Rome en 1995

Vice Champion Olympique à Sydney en 2000

Champion d’Europe (Coupe Korac) avec Nancy en 2002

3 fois Meilleur joueur du championnat de France en 2002 - 2006 – 2007

3 fois Champion de France en tant que capitaine d’équipe

2 fois avec Pau Orthez en 2003-2004 et 1fois à Nancy en 2008

Médaillé de bronze aux championnats d’Europe 2005 à Belgrade



Responsable de formation sportive et co directeur de EN FORMES centre de réhabilitation sportive pour personnes en surpoids (IMC > à 30) et obésité avec IMC à plus de 35

www.enformes.fr





Mes compétences :

Animation

Professionnalisme

Vin