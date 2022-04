Cyril KOLSCH

J'ai une expérience de 9 ans en tant que Responsable Marketing chargé de la stratégie d'animation du réseau de distributeurs et en Marketing Opérationnel orienté offres clients (PME et Artisans) .

J'ai également 13 années d'expérience dans la vente de produits et services en vente récurrente (gaz, analyses alimentaires) et en création et développement de secteurs ou nouveaux procédés (création d'agence Bourgogne, matériel de Désinfection vapeur).

La diversité des secteurs d'activité ( industriel, artisanal, médical, hospitalier,alimentaire) sur lesquels j'ai évolué m'ont apporté le recul suffisant pour développer mon goût de la nouveauté, mon sens de l'organisation et ma capacité à m'adapte