Cyril KUHN

Après avoir connu la paillasse dans un laboratoire d’analyse médicale durant stages et travail d’été dans le cadre de mon BTS, j’ai rejoint les équipes des laboratoires Roche Pharma au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.



Cette riche expérience m’a permis de développer les relations avec les partenaires internes et externes, mon autonomie de travail et ma rigueur dans un milieu très protocolaire.



Grâce à mon passage chez Roche Diagnostics France, j'ai étendu mes compétences en termes de pédagogie, de gestion de projets et mes connaissances des technologies de pointes.



Aujourd'hui, c'est en tant que Chargé de compte Chez Siemens Healthcare que j'apporte mon dynamisme pour mener à bien mes projets.



Mes compétences :

Qualité

Laboratoire d'analyse médicale

Formation

Lean

Consultant technique