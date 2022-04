Cyril LAGARDE

Expérience professionnelle:



Septembre 2012 à ce jour – DE SOUSA Dallages VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31)

Cadre commercial, conducteur de travaux

Augmentation des ventes de 3.7 millions à 4.1 millions d'euros.

Augmentation de la clientèle par démarchage.

Secteur de cinq départements.



2010- Août 2012 E.S.B.T.P. Travaux publics ESTILLAC (47)

Chef de chantier – Aide conducteur de travaux

Gestion quotidienne de cinq équipes de trois personnes.

Négociations avec les fournisseurs.

Implantations de chantiers, réunions de chantiers, suivi financier des dépenses, facturation.

Propositions de solutions techniques aux clients.

Elaboration de suivis de chantiers, et analyse des résultats avec la direction.



2007 -2010 Pascual, géomètre-expert AGEN (47)

Dessinateur, projeteur, piqueteur en alternance

Création, réfection et restructuration de lignes de réseaux EDF.

Etudes réalisées sur support AUTOCAD/COVADIS, MICROSTATION ATLOG V2, V3.



2006 - 2007 DE LA SERRE, architecte DPLG AGEN (47)

Dessinateur stagiaire

Dessins et projets sur le logiciel AUTOCAD.

Cursus universitaire



2005 - 2006 BEP Technique de l’architecture et de l’habitat

COUFFIGNAL VILLENEUVE/LOT (47)



2007 - 2008 Brevet de technicien topographe

CFA d’Eysines Lycée Ch. Péguy (33)

. employeur : SELARL PASCUAL JAMMES BRIGNOL à AGEN (47), géomètres-experts associés



2009 - 2010 Brevet de technicien supérieur topographe

CFA BEAUMONT DE LOMAGNE (82)

. employeur : E.S.B.T.P. Travaux publics ESTILLAC (47)



2010 - 2011 Brevet de technicien supérieur travaux publics

CFA BEAUMONT DE LOMAGNE (82)

Formation DAO (Microstation ATLOG V2, V3, AutoCad, Covadis), dessin en bâtiment, piquetages, relevés et applications cartographiques.





Titulaire du permis B, Côtier, Moto.

Centres d'intérêts

Pilote de karting.

Dessin & Voyages à l’étranger à la découverte de nouvelles cultures.