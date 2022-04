Après avoir travaillé dans différents domaines, dont 8 ans pour une société d'électronique, j'ai eu une seconde chance avec l’opportunité de me former pour un métier qui me passionnerait.

En effet, malgré les missions intéressantes qui m'ont été confiées, mon métier ne me permettait pas de m'épanouir professionnellement.



Ainsi, après analyse de mes expériences, de mes compétences et de mes envies, la grande distribution m'est apparue comme une évidence, et je travaille aujourd'hui à devenir un acteur performant de ce domaine.

Travailler dans la grande distribution demande un investissement personnel important, du dynamisme et un bon sens relationnel, qui sont des notions qui me correspondent.

Ce secteur est un challenge permanent, avec un marché et des comportements en perpétuelle évolution, qui demandent que l'on s'y adapte rapidement.

Cela représente pour moi, passionné de sport, un défi et une compétition que je compte pouvoir relever très prochainement.



Cyril



www.linkedin.com/in/cyril-lefevre





Mes compétences :

Qualité

Autonome et responsable

Organisation du travail

Adaptibilité

Management d'équipe