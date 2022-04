Daniel SPESSATO

Doué de capacité d'écoute, de pragmatisme et du sens du service, les tâches confiées m'ont apporté également des compétences transversales. J'ai appris à être un réalisateur autonome et réactif, leader des collaborateurs, un négociateur rigoureux avec les fournisseurs mais aussi un médiateur avec les clients.



J'aime échanger les expériences avec les personnes qui il m'arrive de côtoyer et transmettre mes compétences aux jeunes pour réaliser quelque chose de durable; j'aime le bricolage et les voyages comme occasion d'amplifier ces démarches.



Actuellement je suis à la recherche d’opportunités pour me réaliser encore une fois dans une entreprise qui ait des valeurs et une structure.



Mes compétences :

ISO 9001 Standards

Management d'equipe

Experiences internationales: Formations profession

Intervention missions et projets internationaux

Organisation du travail

Customer Satisfaction

Relations avec Key Accounts