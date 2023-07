Cyril ORDINES

Après des études en sciences économiques j'ai poursuivi ma formation en obtenant un diplôme (MSG) en sciences de gestion à l'ISEM de Montpellier.





Pendant 12 ans, j'ai travaillé en tant que salarié, d'abord comme ingénieur commercial, puis comme chef de projet et enfin comme responsable d'agence pour des sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII).



Souhaitant créer un environnement de travail en adéquation avec mes valeurs, jai créé la SARL Beeween.com en 2011.





Beeween.com est une agence web spécialisée dans la création de sites WordPress et le référencement naturel (SEO) ; son objectif n'est pas de croître avec l'évolution du marché mais plutôt de capitaliser sur les compétences de ses fondateurs et de devenir des experts du web.



L'agence Beeween.com propose aux entreprises des conseils pour développer leur présence sur internet, en accompagnant les cadres, managers et dirigeants sur les problématiques digitales de manière stratégique et bienveillante.



L'agence Beeween.com propose une stratégie de marketing digital sur mesure pour optimiser le référencement des sites web.