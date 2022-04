Cyrille Alex ADANGO

Bonjour. Je suis un jeune diplômé en Informatique. Actuellement je suis en recherche d'emploi en nouvelles technologies (Java/JEE, C/C++, Windev, etc...). J'ai plusieurs expériences en Java/JEE, C/C++, Windev et Play Framework, . Je maîtrise les environnements de développement IntelliJ IDEA, Eclipse et Netbeans. Je suis très mobile et très ouvert d'autres technologies.



Mes compétences :

UML, MS project, SCRUM (méthodes agiles)

WinDev

Java Server Pages

Oracle PL/SQL

Oracle, MySql, PostgreSQL

C/C++, Java, JavaScript, HTML, CSS

Frameworks (Hibernate, EJB, Spring, Struts)

Play Framework, Java swing

Java EE(JPA, JSP, Servlets)

IDE: Eclipse, Netbeans, IntelliJ IEDA

Services web REST/ SOAP, XML, JSON