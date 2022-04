Cyrille ALLEAUME

Consultant en CyberSécurité, avec une expérience de 20 ans en informatique dont 10 ans en tant que responsable informatique et sécurité.



Ma culture technique tant sur le plan applicatif, infrastructure et réseau me permet d'appréhender une problématique lié à la sécurité informatique (analyse des risques) dans son ensemble.

Mes expériences, dans des domaines différents (Informatique, Industrie) m'ont permis de développer de fortes compétences en communication et managériales.

Ces compétences sont complétées par un volet pédagogique acquis lors d'une première expérience de professeur dans l'éducation nationale.



Grade Auditor ISO/CEI 27001

Expert en Cybersécurité (titre de niveau I)



Mes compétences :

Oracle

PostgreSQL

Perl Programming

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Linux

Data Transformation Services

Apache WEB Server

VMware

SAN

Oracle Developer 2000

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

JavaScript

HTML

ETL

Delphi

ColdFusion

Cognos Impromptu

Business Objects

Visual Basic

Talend

Sybase

SQL

Oracle Report

Oracle PL/SQL

Oracle Forms

Oracle Designer 2000

MySQL

Microsoft SQL Server 7.0

Linux Red Hat

CODA

Active Directory

Informatique

Gestion de projet

Analyse de risque

Certification ISO 27001

Risk Analysis

Audit

help Desk

C Programming Language

ISO 27001 Standard

Python Programming

COBIT

LAN/WAN/ VLAN