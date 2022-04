1959 aura été marquée par deux événements capitaux : une canicule, pas meurtrière pour deux sous (de là à dire que les vieux ne sont plus ce qu’ils étaient…), et la naissance de Cyrille Audebert.



La face du monde aurait dû en être bouleversée, mais Cyrille, conscient de ses fabuleuses possibilités, mettra toute son énergie à passer inaperçu : un peu d’humilité ne peut pas nuire.



Il n’y a guère que ses professeurs de français, invariablement séduites par son charme légendaire, qui se souviennent encore de lui, une larme à l’œil et les mains tremblantes d’un désir toujours intact…



C’est aussi à cette période qu’il écrira ses premiers grands succès. Sa Lettre au père Noël 1965 reste ainsi un modèle du genre, moult fois copiée, jamais égalée.



Tour à tour fort des Halles, artisan d'art, vendeur ambulant, publicitaire, plombier, chauffeur de maître, mais aussi maçon, joueur professionnel, déménageur et quelques autres étrangetés dont commercial dans une entreprise de lingerie féminine, où donc son impressionnante stabilité allait-elle bien pouvoir le mener ? Tout naturellement vers le métier de dresseur de chèvres dans une ménagerie... mais il se destine à rapidement devenir auteur à succès (on va se gêner !!!)



Cyrille Audebert est l’auteur d’une trilogie policière comprenant L'évangile selon Jacques Lucas (2008) suivi de Un temps de chien (2009) et de Le 9e Jour (2012).



Il a également fait paraître deux autres romans : une comédie fantastique, Fantôme d'amour (2009), et un thriller fantastique, Cinquième étage (2008), avant de sortir un recueil de nouvelles L’ébauche d’une réponse (2010), puis une étrange éphéméride, intitulé Nenette Adventures (2014), relatant en fil rouge les aventures de son chat Nénette.

C'est finalement début 2017 qu'a paru Rue de l'Echelle - mémoires de mon père, projet qui aura mis de longues années à voir le jour.



Mais où va-t-il chercher tout ça, vous demandez-vous ? Et lui donc...



Editions Sindbadboy :

L'évangile selon Jacques Lucas - Policier (2008)

Cinquième étage - Fantastique (2008)

Un temps de chien - Policier (2009)

Fantôme d'amour - Fantastique (2009)

L’ébauche d’une réponse - Nouvelles (2010)

Le 9e Jour - Policier (2012)

Nenette Adventures - Ephéméride (2014)

Rue de l'Echelle - Mémoires de mon Père - Mémoires (2017)





Editions La Madolière :

L'exquise Nouvelle 1 (2011) (collectif d'auteurs)





Editions marina Missier :

Les Recueuils du coeur 1 et 3 (2008) (collectif d'auteurs)





Editions Maruja Sener :

Psychopathes et Compagnie (2009) (collectif d'auteurs)







