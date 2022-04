Cyrille BAROU

Sportif depuis le plus jeune âge, passionné par le marketing et le commerce international mon parcours scolaire/professionnel s'est donc dessiné en conséquence.

Toucher au monde de la vente, de la relation clientèle B2B et B2C, de la communication, du Brand management et entre autre du marketing stratégique/opérationnel : tels étaient les multiples objectifs de mon apprentissage. C'est grâce à cette faculté d'adaptation et d'écoute qui m'a permis d'intégrer cette multinationale qu'est Procter & Gamble. Même si faire partie d'une entreprise internationale était une étape de mon futur parcours professionnel il me faut avouer qu'elle n'était pas prévue aussi tôt. Cela m'a permis de me plonger rapidement dans le "grand bain" et poursuivre sur une voie quelque peu différente mais tout aussi enrichissante.