René BAROUX

Compétences, expertises personnelles et références /



Connaissance des systèmes techniques de la construction liés à la qualité, aux usages et au développement durable et des Réglementations ou normes correspondantes.



Connaissance des systèmes de management des opérations (gestion de projet, gestion de la qualité, analyse fonctionnelle, etc.)



Connaissance des systèmes de gestion de patrimoine (stratégie, analyse, amélioration, fonctionnement et exploitation.)



Connaissance des approches intégrées du développement durable dans les projets, l'amélioration et la gestion de l'existant (objectifs du plan bâtiment Grenelle).



Implication opérationnelle sur de grands projets (ex : palais de justice, gare).

Animation de groupes dexperts (exemple 2008 : développement durable et IGH)



Membre fondateur et animateur de lécole de la maîtrise douvrage (ENPC)



Enseignement : Formation initiale : Université (Master), Ecoles;

Formation continue : Ecole nationale des Ponts et Chaussées, organismes détat et des collectivités



Mes compétences :

Assistance à Maîtrise d'ouvrage