Cyrille BARRIERES

Je travaille actuellement pour la société Devanlay Lacoste où j'occupe le poste de responsable de l'équipe de développement informatique du domaine Opérations.



J'ai occupé auparavant des postes de chefs de projets pour des éditeurs de plateforme logicielle basée sur les technologies du Web et utilisant différentes technologies serveur (Microsoft .Net ou PHP). J'ai également été à mon compte pendant 5 ans et pendant cette période, j'ai réalisé différentes missions et développements dans différents domaines technologiques et fonctionnels.



Mes compétences :

Ingénieur développeur logiciel

Chef de projet web

PHP5

MySQL

Jquery

.NET

Développement orienté web

Javascript/Ajax

SQL

PL / SQL

CVS

ASP.net C#

Team foundation Server

Javascript

VBA

Informatique

AJAX

PHP

LAMP

SQL Server

VB.net

C#

Web 2.0

Management