Cyrille BASS

• Ancien membre des forces spéciales Françaises.



• Ayant suivit des entraînements spécialisées aux techniques d'intervention, de combat et de tir.



• Spécialisé en Protection Rapprochée et de Défense Privée en France, mais également en milieux International, avec des prestations de protection de biens, et de personnes en zones de conflits armées.



• Ce qui m’a permit de créer ma société privée de protection rapprochée, protection de personnes, prévention de risque.

• L'insécurité grandissante de la société actuelle est aujourd'hui, pour vous, votre préocupation majeure.

• International VIP Protection se propose d'assurer votre sécurité.

• Notre métier est de vous proposer les meilleures solutions dans le domaine de la protection.



Mes compétences :

Bodyguard

Garde du corps

Protection rapprochée

Relations internationales

Négociation

Management

Gestion de projet

Community management