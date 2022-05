Linda MOREL

Titulaire d'un BTS Secrétariat de direction, j'ai acquis une expérience professionnelle dans des secteurs variés. J'ai été standardiste, secrétaire, secrétaire commerciale et assistante de direction ; soit une carrière de près de 19 ans, qu'il est difficile de tout consigner sur ce site. Mes compétences sont nombreuses ; organiser les rendez vous, filtrer les appels et les accueils physiques,rédiger des courriers, organiser les réunions (convocations, préparation des dossiers, réservation de salles, ...), frappe de documents, le traitement du courrier et la gestion des messages électroniques, suivi des dossiers des salariés (DUE, tenue des registres obligatoires, médecine du travail, formations,..) ...

Il vous reste qu'à me donner un rendez vous pour vous convaincre de mes capacités et de ma motivation.



Mes compétences :

Ressources humaines