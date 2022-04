Cyrille BEAU

Pilote Études à dominante mécanique, j’ai acquis une expérience de plus de 10 ans dans l'étude et le suivi d'affaires, à concevoir et développer des produits et sous-ensembles mécaniques jusqu’à l’industrialisation. Dans ce cadre, j’ai assuré le pilotage (2 ou 3 dessinateurs) suivant l'importance du projet.







Mes compétences :

Autocad

SolidWorks

CAO

Gestion de projet

Mécanique

CATIA

RDM

Pro/ENGINEER

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Fuselage

COSMOS

Adobe Photoshop