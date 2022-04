Cyrille BERNARD

Photographe et technicien PAO, je suis entré dans le milieu de l'image il y a maintenant quelques années.

J'ai été successivement, maquettiste, photographe, de reportage évènementiel, de déco, de studio et institutionnel. Mes clients on été et sont encore des société comme le groupe Tagerim,

Rtl, Lafarge mais aussi l'AFM, l'ANRT et bien d'autres. Toujours disponible pour de nouveaux challenges contactez moi en cas de besoin ( Consulting, Photographie, PAO ). À bientôt merci



Mes compétences :

Sketchup

Adobe lightroom

Photoshop CS5

Expression Media

Panotour Pro

Adobe InDesign

Bridge

Open office

Xpress

Capture one

Autopano Giga

Illustrator

Nikon Capture NX2

PAO

Infographie

Photographie

Telethons

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MOT Testing

Ciel Compta

Calibration

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator