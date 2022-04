Je vais à l'essentiel pour vous informer mes aptitudes et mes aspirations dans les domaines professionnel et loisirs.



Au cours de mes missions et de mes études supérieures, j'ai pu mesurer l'importance des responsabilités qui m'ont permis de définir ma voie d'orientation professionnelle.



Je suis particulièrement intéressé à un poste qui attise mon sens de responsabilités dans la stratégie commerciale, dans les achats directs et indirects avec le marketing stratégique, relationnel et/ou opérationnel dans le but d’optimiser les ventes à la direction au siège social. La fonction de gestion de portefeuille client peut être envisageable.



Depuis la fin de mes études, j'ai décliné quelques propositions parce que elles étaient définies avec une certaine rigidité qui s'exprime par une infériorité à mes attentes alors que j'étais prêt à évoluer dans ma carrière. Enfin, seule la mission proposée compte.



Je suis malentendant (RQTH) mais je m'adapte et n'éprouve aucune difficulté de communication.



Amoureux de la nature ainsi que le sport pratiqué tel que la course à pied, le trekking, le tennis de table et le footing. Je joue occasionnellement aux jeux d'échecs, au poker par plaisir et passe des soirées entre amis.



A bientôt.



Cyrille Bidaud

06 83 23 68 45

cyrille_bidaud@hotmail.com



Mes compétences :

Commercial

Commercial grands comptes

Grands comptes

Immobilier

Luxe

Manager

Marketing

Marketing opérationnel

Publicité

Tourisme