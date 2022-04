Cyrille BOUCHER

Je recherche un poste de Spécialiste Fonds en banque privée. j'ai 6 ans d'experience dans ce domaine. Je suis expert en conseil sur fonds, sélection de fonds et monitoring. J'ai d'excellentes connaissances en macro économiques et en Finance de marchés, ce qui me permet de comprendre l'ensemble des produits disponibles et de les différencier. Je travaille à l'international, j'utilise l'anglais quotidiennement.



Mes compétences :

Conseil

monitoring