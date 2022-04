Cyrille BOUJOT

Programmeur CFAO sur Progiciels WorkNc 2020 et Missler TopSolid (3D et 2D) pour le secteur automobile essentiellement .



Mon expérience dans le secteur industriel de la plasturgie m’a permis de développer des compétences en FAO et CAO, l’usinage UGV, la programmation 2D et 3D sur import natif Catia Igs entre autres, ainsi que la mise en œuvre et la réalisation de tous types de projets complexes en utilisant des moyens de fabrication réputés.



L’optimisation de la production, la qualité, le respect des délais font parti de mes priorités essentielles afin de satisfaire nos clients, ces valeurs sont aussi primordiales pour les sociétés conseil qui nous accompagnent.





Quelques détails sur mes expériences professionnelles:





* PROTOFORM BOURGOGNE



FAO pour moule prototype en alu ref 5083 et 7000, injection direct et / ou par barreau chaud simple ou séquentiel et pièces en acier XC48.



Gammes d'usinages complexes optimisées sans faire appel à l'érosion en Finition. Outils et procédés spéciaux...



Configuration et installation perçage automatique 2D WorkNc sur parc machine UGV Huron et 5 axes Hermle.





* SOBEF-SIEROM



Moule série et moules injection fonderie alu (empreinte acier traité 140 Kg), compression, injection,extrusion et soufflage.



FAO complète des moules : Carcasse, poinçons, matrices, électrodes (cuivre et graphite),



Fabrication spéciales et connaissances dans le domaine médicale de prothèses.



Mes compétences :

Worknc