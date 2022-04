Cyrille BUTET

De formation ingénieur en génie industriel, je recherche une opportunité d'emploi en région Rhône-Alpes. Spécialisé en industrialisation et production, je dispose d'une expérience de plusieurs années dans des secteurs d'activité variés.



On dit de moi que je suis de nature dynamique et proactive. Les collègues avec lesquels j'ai collaboré jusqu'à ce jour ont apprécié ma facilité d'intégration au sein d'une équipe, mon sens de la communication ainsi que ma détermination quand il s'agit de mener à bien les missions qui me sont confiées.



Curieux, combatif et doté d'un très bon relationnel, je cherche à développer des compétences techniques et managériales en participant à des projets novateurs au sein d'une équipe dynamique.



Mes compétences :

Injection plastique

5S

Amélioration continue

Kaizen

Lean IT

Industrialisation

Qualité

Gestion de la production

Maintenance industrielle

Leadership

Relations sociales