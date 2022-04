Cyrille CAMPOS

Marque du groupe Sthree, Progressive est un cabinet de recrutement spécialisé sur les marchés de l'ingénierie et de l'informatique pour des postes en cdi et Freelance.



Consultant en recrutement, je suis spécialisé sur les profils de développement en Freelance, en particulier sur la technologie Java.



Profils recherchés (H/F) :- Développeur - Chef de projet Web- Architecte.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toutes informations complémentaires que vous souhaiteriez avoir.



Vous aimez vous fixer des objectifs, vous avez la fibre commerciale et vous rêvez d’une carrière internationale ? N’hésitez plus, rejoignez mon équipe, et pour cela c'est simple,envoyez-moi votre CV dès maintenant!



Mes compétences :

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft powerpoint

Identification des cibles

Selection de candidats