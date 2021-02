Cyrille CAMPOS

Mes différentes expériences dans le secteur aéronautique, dans les domaines variés tel que l’usinage

industriel, la chaudronnerie, la soudure, le montage de structures aéronefs et la livraison d’avions VIP

m'ont permis de développer rigueur, organisation et sens du travail collectif.

Planifier les opérations, distribuer et suivre le travail dans un atelier, manager une équipe,

approvisionner et gérer les stocks, respecter les délais et communiquer avec les clients et les

fournisseurs sont les principales missions de mon travail quotidien.



Mes compétences :

Excel

Sage 100

Axapta

Word

Horoquartz

Powerpoint

BAAN

SAP