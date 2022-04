Cyrille CAPLETTE

Organisé, efficace et disponible. Mon sérieux au travail se traduit par le fait d'être reconnu comme une référence sur la connaissance des matériels et solutions de reprographie de la gamme Office comme Haut Volume (Production Printing).

Force de proposition, ma motivation première reste la satisfaction des clients en association à une rentabilité correspondant aux attentes de mon employeur.

Perfectionniste, j'aime à travailler en équipe avec comme objectif commun la qualité.

L'adrénaline dans mon métier s'exprime par la confiance et les remerciements de nos clients.





Mes compétences :

Force de proposition

Adaptabilité

Réactivité

Pédagogie

Colorimétrie

Adobe Creative Suite

Reprographie

Fiery

Impression numérique

Microsoft Office