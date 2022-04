Cyrille CHAISY

• Définir et mettre en oeuvre une stratégie de comptes (plan de compte, maillage de l’organisation)

• Etre l’interlocuteur principal des clients au plus haut niveau (DG, DSI, Directions fonctionnelles…)

Manager, animer et mobiliser des équipes en transverse

• Mettre en œuvre la stratégie de prospection et de vente sur les sociétés cibles

• Assurez une veille économique et concurrentielle afin de détecter des opportunités commerciales

• Comprendre les enjeux, se positionner en véritable promoteur de solutions à haute valeur ajoutée





Mes compétences :

IT services

Infogérance

SaaS

Cloud computing

Outsourcing

Forfait et centre de service

Business development

Management