Cyrille CHAPON

Depuis Septembre 2012, je suis Directeur du transfert de technologie à la SATT Ouest Valorisation.



D'avril 2006 à Fin 2012, j'étais directeur adjoint du transfert de technologie dans la structure mutualisée de valorisation de la recherche "Bretagne Valorisation".



Entre 2001 et 2006, j'étais responsable de la valorisation de la recherche du Service d'Activités Industrielles et Commerciales (SAIC)de l'Université de Rennes 1.



Le transfert de technologie et des résultats de la recherche est au coeur de notre activité et relève de la mission des universités.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Valorisation

Transfert de technologie

Licensing

innovation

Marketing de l'innovation