Cyrille CHAPON

Mon intérêt majeur envers les nouvelles technologies m’a mené à mon diplôme d’Ingénieur Spécialisé en Microélectronique, Informatique et Nouvelles technologies (anciennement ISMEA) de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne.



Mon emploi actuel me permet de participer à un grand programme international dans de secteur de la défense et plus particulièrement dans le domaine des systèmes de combat.



Très attiré par le pilotage de projets complexes, j'ai pu évoluer vers la fonction de chef de projet en prouvant, à chaque étape de mon évolution professionnelle, mon engagement et ma capacité à prendre des décisions. Cependant, je n'oublie pas ma passion pour la technique dans laquelle je reste très impliqué, ce qui me permet de m'adapter rapidement à de nouveaux contextes techniques et fonctionnels.



@mail : cychap@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Système de combat naval

Ingénierie système

Gestion de programme

Ingénierie logiciel