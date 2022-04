Cyrille CLECH

Depuis 2013, je dirige les activités de conseil de Neeria, et y développe l’expertise en santé au travail et en performance des organisations au service des établissements hospitaliers, collectivités territoriales, services de l’Etat et organismes de logement social. Je pilote un processus de plus de 40 collaborateurs et 5 responsables de pôle, chargé de la délivrance de missions de conseil et formations en organisation et en santé au travail, de prestations de maintien dans l’emploi et du déploiement de solutions logicielles. L’ensemble de ces activités génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 4,5 millions d’euros.



Mes compétences :

Conduite de projets stratégiques et fédérateurs

Définition et optimisation des organisations

Conduite du changement et dialogue social

Communication et écoute

Management hiérarchique et opérationnel

Elaboration de référentiel de compétences

Cultiver l’esprit d’initiative