Cyrille DE COURCELLES

Après une expérience d'ingénieur packaging, au sein successivement des marques B'TWIN, QUECHUA, puis TRIBORD (groupe OXYLANE), ma passion pour le sport m'a mené aujourd'hui à gérer le développement de gamme de produits textiles.



Au sein de la marque TRIBORD, j'ai pu aussi m'engager pour le développement durable en animant la marque dans le sens de la réduction de son impact environnemental.



_____________________________________________________



INGENIEUR DEVELOPPEMENT PRODUIT

OXYLANE 2007 - 2011



• Développement technique de gammes textiles :

150 modèles par an, CA 40M€, 4 M pièces.

Croissance annuelle de 12% à 25%



• Gestion de projets :

Planification et animation des équipes

Réduction de time to market de 18 à 9 mois



• Achats :

Répartition industrielle, choix des fournisseurs et optimisation des coûts

Déplacements réguliers en Chine, Thailande, Inde, Maroc



• Qualité :

Définition des plans de validation et des contrôles qualité de production, suivi des tests



• Eco-conception :

Création d’une gamme textile eco-conçue

Réduction de l’impact environnemental de 15%



• Innovation : animation de workshops, dépôt de brevet



______________________________________________________



RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DURABLE

TRIBORD groupe Oxylane 2005-2010





Définition des stratégies environnementales de la marque

• Garant de la cohérence de la communication environnementale

• Animation des équipes pour le respect des normes environnementales

• Définition des objectifs et suivi des actions environnementales

• Formateur à l’éco-conception de produits (analyse de cyle de vie)



______________________________________________________

INGENIEUR PACKAGING

Groupe Oxylane 1998-2007



Développement technique des d’emballages

Pour les marques B’twin, Quechua, Tribord (tous process)

• Animation panel de fournisseurs :

Gestion de sous-traitants dans les domaines de la conception

graphique et la fabrication d’emballage

• Participation à l’ouvrage PACKAGING de JJ Urvoy et S Sanchez



Mes compétences :

Packaging

Développement durable

Textile

Achats

Éco-conception

Emballage et conditionnement