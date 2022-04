Cyrille DE NÉEFF

Depuis 7 ans dans la distribution électrique et les automatismes associés(stages, alternance et emplois compris), j'ai acquis un niveau d'expertise dans le domaine. Et depuis trois ans Technicien Cordiste, je souhaiterais, accorder sur le terrain directement ces deux compétences dans des secteurs tel que l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque ou le nucléaire (par ordre de préférence).



Mes compétences :

Automatismes

Autonomie

Basse tension

Bon relationnel

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

DAO

Distribution

Distribution électrique

Électrique

Électrotechnique

Haute tension

Ingénierie

installation

Maintenance

Minutie

Relationnel

Rigueur

Technique