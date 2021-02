Xavier COURTIAL

Je travaille en tant qu'ingénieur procédé terrain et projet à l'usine de production de catalyseur d'AXENS - Salindres. Mon rôle est de participer à l'amélioration du fonctionnement des chaînes de fabrication (QHSE et productivité).



J'ai réalisé un doctorat au laboratoire de Thermodynamique et des Équilibres entre Phases (TEP) de Mines ParisTech, qui ma permis de me perfectionner dans la caractérisation de propriétés physiques.

A dominante expérimentale, les études que j'ai réalisées m'ont également permis de développer des modèles thermodynamiques et de les incorporer au sein de logiciels de simulations afin d'estimer de manière réaliste le fonctionnement de procédés (colonnes de distillation).



Par la suite, jai pu partager mes connaissances et mon savoir-faire en expérimentation et en modélisation dans un environnement anglophone, à lUnité de Recherche en Thermodynamique (TRU) de lUniversité de KwaZulu Natal à Durban (Afriqu e du Sud), en supervisant les travaux expérimentaux d'une dizaine d'étudiants (stage ingénieur, master II, doctorat).



J'ai également été porteur d'un projet de création d'entreprise afin de promouvoir de nouveaux matériaux synthétisés au Laboratoire des Matériaux Inorganiques (LMI) de l'Université Blaise Pascal. Cette expérience m'a permis d'appréhender des aspects complémentaires à celui de ma formation initiale, comme la recherche de financement, la mise en place de coopérations associée aux aspects de propriétés industrielles, ainsi que les contraintes environnementaux liés aux projets d'industrialisation.



Puis j'ai été ingénieur en thermodynamique à l'IFP Energies Nouvelles. Je travaillais sur l'optimisation ou le dimensionnement de procédés dans le domaine du traitement du gaz naturel, ainsi que sur la caractérisation de fluides lors de leur migration au sein de bassins pétroliers. De manière opérationnelle, j'adaptais des modèles (équations d'états, modèles d'activités) afin de représenter au mieux les propriétés des fluides étudiés.



Ensuite j'ai été ingénieur chef de projet R&D chez Prosernat puis AXENS dans le domaine du traitement de gaz naturel et la capture de CO2. Mon rôle est de coordonner les actions de développements qui permettent de proposer à nos clients des outils technologiques au plus proche de leurs besoins, en interface principale avec le centre de recherche de l'IFP Energie Nouvelle.



Mes compétences :

Expérimentation

Génie des Procédés

Gestion de projets

Management

Modélisation

Thermodynamique

travail en équipe