Guillaume DONARD

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Caractérisation de la qualité physico-chimique et biologique de l'eau ;

Dimensionnement des réseaux et des stations de traitement des eaux usées et potables ;

Exploitation des réseaux d'eau potable ;

Exploitation des réseaux de pompage et des stations de traitement des lixiviats ;

Réalisation des réseaux de pompage des lixiviats en respectant des contraintes budgétaires, environnementales, sécuritaires et techniques ;

Réalisation de dossier qualité en eau potable et en assainissement ;

Optimisation du fonctionnement d'une station de traitement des lixiviats en respectant des contraintes budgétaires, environnementales, sécuritaires et techniques ;

Exploitation d’une usine de traitement d’effluent acide ;

Réalisation de plan avec un logiciel de DAO (Micro-station) ;

Réalisation des bilans d’économie d’eau.



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES / FORMATIONS



2007 : CDD "Ingénieur assistant d’exploitation pour VEOLIA EAU au HAVRE (76) de janvier à septembre

"Exploitation d'une usine de traitement d’acide sulfurique (suivi et optimisation de la consommation de réactifs et des paramètres du procédé)"





2006 : CDD "Ingénieur assistant d’exploitation" pour VEOLIA EAU au HAVRE (76) de janvier à décembre

"Réalisation d’un bilan d’économie d’eau pour une usine de production d’oxyde titane et aide à l’exploitation d’une usine de traitement d’un effluent acide"



2005 : Master II Sciences et Technologies mention Environnement spécialité Traitement des Eaux à LILLE (59)

Stage à l'entreprise SITA FD de DRAMBON (21) d'avril à août 2005 :

"Optimisation du pompage et du traitement des lixiviats dans le cadre du suivi à long terme du Centre Enfouissement Technique de PONTAILLER SUR SAÔNE"



Juillet à août 2004 : Agent d’exploitation en eau potable à la Compagnie Générale des Eaux agence Isère (38)



2004 : Maîtrise I.U.P. Génie des Systèmes Industriels option "Production Chimique et Traitement des Effluents" à GRENOBLE (38) (mention B – Titre Ingénieur Maître)

Stage à la Compagnie Générale des Eaux agence Isère (38) de février à juin 2004 :

"Réalisation de dossiers d'exploitation en eau potable et en assainissement des communes du Nord-Isère dans le cadre de la mise en place des procédures sur la qualité"



2003 : Licence I.U.P. Génie des Systèmes Industriels option "Production Chimique et Traitement des Effluents"à GRENOBLE (38) (mention AB)

Stage au Laboratoire universitaire (LEPMI) de GRENOBLE (38) de juin à juillet 2003 :

"Caractérisation de champs électromagnétiques d'un pilote expérimental et étude de la cémentation du cuivre sur le fer et l'aluminium"



2002 : D.U.T Chimie option Chimie à l'I.U.T. à BESANÇON (25)

Stage à l'usine Solvay de TAVAUX (39) Avril à juin 2002 :

"Réalisation de la courbe d’étalonnage de différents émulsionnants contenus dans une résine"



2000 : Baccalauréat S option Physique-Chimie à DIJON (21)



Mes compétences :

Assainissement

Eau

Eau Potable

Effluents industriels

Ingénieur

Traitement eau