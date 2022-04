Cyrille DELAIR

Depuis 17 ans chez LAGARDERE ACTIVE, J’ai eu l’occasion d’évoluer au sein de plusieurs entités.

Ce parcours m’a permis d’acquérir une expérience dans les domaines supports bureautiques, réseaux, systèmes, sécurité et bases de données.

En 2004, j’ai intégré le service « Ingénierie systèmes et bases de données » en qualité d’administrateur.

En charge de l’installation, la maintenance des systèmes d’exploitation et Bases de données pour le domaine « Corporate », j’ai su répondre présent aux différentes sollicitations pour élargir mon domaine de compétences.

Je suis devenu ingénieur Systèmes / DBA au sein de ce même service. Aujourd’hui, j’élabore et je déploie des architectures techniques pour les différents métiers de l’entreprise (Fabrication, comptabilité, presse,…).

Mon projet professionnel peut se concrétiser en intégrant une équipe d’ingénieurs pour la mise en place ou la maintenance d’infrastructures techniques, assistances aux équipes de production, …



Mes compétences :

Microsoft Internet Information Server

WebLogic Enterprise Application Server

Microsoft Windows 2000 Server

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

VMware

Oracle

Nortel

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Linux

Internet