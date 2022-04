Cyrille DREVAUX

Pendant 10 ans dans la prestation médicale à domicile , assistant technique , gestion des stocks, puis chef d'équipe de l'agence LVL Médical de Bordeaux. Une partie commerciale avec les prescripteurs de Gironde , lot et Garonne et Dordogne ainsi que le crcm de Bordeaux.

10 juin 2015, Création de mon entreprise "Gliss'Déco" dans le milieu de la décoration 100 % locale des sports de glisse , essentiellement du Surf.

Réalisation des trophées du Sooruz Lacanau Pro 2015. Vente en ligne et en magasins.



Mes compétences :

Communication interne

Management

Développement commercial

Gestion des stocks

Organisation du travail

Travail en équipe