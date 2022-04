Cyrille DREVAUX

Fort de mon expérience dans le milieu industriel autant en HSE qu'en fabrication, J'ai abordé plus en profondeur le secteur HSE en obtenant le certificat technique INSSI en plus de tous les autres diplômes proffessionnels déjà acquis et j'ai été attiré par tous les domaines que cela comporte. formateur incendie (extincteurs, ARI, ESI, évacuation), secourisme (SST), bonne pratique de fabrication (BPF). je mets au service de la société qui m'emploi toutes les connaissances acquises tout au long de ma carrière. ce qui m'attire dans mon metier c'est la diversité des problèmatiques à résoudre, le contact avec les personnes et les organismes, l'analyse des accidents et des non conformités, l'apport de solutions, le savoir convaincre et passer des messages, avoir fermeté nécessaire quand la situation l'impose, être un moteur pour l'équipe et être à l'écoute des salariés sans prejugé.

Travailleur, autodidacte, honnête, consciencieux, motivé, fonceur, tenace, curieux, j'aime les choses claires, précises et j'aime le travail bien organisé.





