Cyrille DUBOIS

En recherche d'opportunités, je souhaite diriger un centre de profit en Gironde.



Mes compétences en synthèse :

-Définir et mettre en œuvre des stratégies de développement profitables,

-Animer, organiser et coordonner l’activité de l’agence,

-Développer les ventes et leur rentabilité,

-Fidéliser et développer un parc clients.

-Piloter les projets/chantiers.



Personnellement, je suis très attentif à la qualité de service délivrée.

Mon profil commercial est celui-ci d'un docteur : j'analyse, étudie et propose la solution adaptée à mon interlocuteur. Ceci implique des qualités d'écoute, de synthèse et d'empathie.

J'ai une grande proximité avec mes équipes et leur apporte les conseils et l'expérience pour les mener vers une plus grande autonomie et responsabilité dans leurs missions.



Mes compétences :

Marketing

Présentations commerciales et techniques

Politique commerciale et vente

Développement d'offres et de partenariats

Encadrement de la force commerciale

Fonctions paie, rh et gestion des temps

Gestion et comptabilité.

Recrutement

Gestion des partenariats

Gestion de projets informatiques

Gestion qualité