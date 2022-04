Cyrille DUBREUIL

16 ans d’expérience en tant que manager, responsable de la qualité de service sur le plan national, des relations commerciales et techniques avec les clients et les constructeurs, dans l’apport et l’élaboration de solutions.

La coordination des différents intervenants sont des composantes maitrisées, dans le respect de chacun pour la réussite du projet. Autonome, consciencieux et rigoureux dans la démarche, je prends mesure rapidement des tâches à accomplir



Mes compétences :

ITIL Foundation V3

Gestion de projet

Recrutement

Management

Reporting

Planification

Gestion financière et comptable

Monétique

Asset management

Crystal Report

Infogérance

Microsoft Office