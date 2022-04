Cyrille DUREL

Ingénieur d'études banc de tests / Instrumentation.

Architecture des systèmes de tests.



Bonne maîtrise du domaine du test et des essais, notamment au sein de systèmes complexes.

Parfaite maîtrise de l'environnement National Instruments (CVI), du traitement de signal, des contraintes temporelles.

J'ai travaillé sur divers projets dans les domaines suivants: spatial, automobile, défense et militaire, où j'ai acquis une bonne compréhension des différentes contraintes liées à ces environnements de travail.

Maîtrise du cycle des projets de la conception à la recette, et des outils associés.

Connaissance des processus qualité THALES et MBDA.



Anglais: excellent niveau

Espagnol: courant

Habilitation électrique: BR



Mes compétences :

Bancs de test

CVI

FPGA

Gestion technique

Labview

LabVIEW FPGA

LabWindows

Projets complexes

Technique

Test