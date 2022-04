Cyrille FALQ

Prevent'i offre une gamme complète de produits et de services en matière de protection incendie :



Installation, maintenance et vente d'extincteurs, de RIA (robinet d'incendie armé), de désenfumage, de poteaux incendie de détection incendie, d'éclairage de sécurité, de plans et signalétiques, ...



Enfin, Prevent'i, vous propose des audits de sécurité et des formations à la prévention et à la lutte contre l'incendie sur votre site, en unités mobiles de formation ou intra-entreprise



Pour plus de renseignement :Array



Mes compétences :

Formateur incendie

Auditeur incendie

Entretien et verification du materiel incendie