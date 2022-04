Cyrille FOLLEAU

Ingénieur en Informatique et en Sûreté de Fonctionnement.



Après 7 ans d'expérience en tant que salarié, j'ai créé ma société en 2010.



Au sein de SATODEV, nous développons et distribuons des logiciels de sûreté de fonctionnement, nous en assurons la maintenance et la formation. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs de sécurité/production/coût imposés par leur direction ou par les normes, à l'aide d'outils spécialisés existants ou en leur proposant des solutions spécifiques.

La société SATODEV est une PME (5 personnes au 01/01/2013) propose plus de réactivité et plus de flexibilité que les grands groupes.



A titre personnel, je donne des cours et TP pour l'ENSEIRB, Bordeaux 1; sur les Réseaux de Petri, Arbres de défaillance, Graphes de Markov, Calculs pour IEC 61508 615011 ...



Ma double compétence en informatique et sûreté de fonctionnement me permet d'analyser au mieux les problématiques des clients et de proposer des solutions adéquates



Mes compétences :

Reseaux de Petri

Arbre de Défaillance

Direction générale

Gestion de projets

Calcul scientifique

Graphes de Markov