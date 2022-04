Cyrille GACKEL

Coatch en réussite et développement de Business sur le grand Est.



Vous êtes:

* une entreprise pour qui les valeurs humaines sont essentiel.

* une entreprise pour qui la technique n'est qu'un moyen de satisfaire vos clients.

* une entreprise qui offre un service de qualité pour ces clients



Vous souhaitez :



* Devenir l'interlocuteur unique de vos clients .

* avoir une vison 360° chez vos clients

* Diversifier et augmenter vos revenus, tout en restant concentrés sur votre métier ?

* travailler avec des partenaires qui partagent vos valeurs



Nous sommes une entreprises Humaines qui peut vous accompagner a grandir .



* Un accompagnement sur mesure avec des formations adaptées

* Un Plan de rémunération a la hauteur de vos ambitions et plus encore...

* Mise en place d'animation pour vos forces de ventes

* un partenariat fort dans la durée.

* Charte de déontologie (non-concurrence, réactivité, délais de règlement, confidentialité...).



Mes compétences :

Informatique

Management de projet

Commercial b to b

Télécommunication

ingénieur

commercial