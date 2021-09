Peggy MANNAS

En résumé :

- Assistante Administrative et Technique chez Gebo Cermex (groupe Sidel / TetraPak)

- Assistante de Gestion PME/PMI chez Santerne Est Télécoms (Filiale du Groupe Vinci)

- Assistante de Direction / Office Manager pendant 12 ans

- Assistante Commerciale / Comptable pendant 3 ans.



Mes Atouts :

Mon dynamisme, une bonne capacité d'adaptation, un esprit d'analyse et un bon sens de l'organisation. Un réel sens des responsabilités et un bon sens de l'écoute, de la discrétion et de la rigueur quand les situations le demande.



Mes compétences :

ERP

Comptabilité

Assistanat commercial

HTML

Design graphique

CSS

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Comptabilité clients

Assistanat de direction

Reporting

Gestion financière et comptable

Comptabilité fournisseurs