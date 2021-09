Cyrille LULLIER

Bonjour,



Praticien de "la méthode à l'écoute du corps", évolution de la méthode M-R POYET(ostéopathe et kiné).

Cette thérapie manuelle douce (sans cracking)s'adresse à tous et viendra à bout de vos douleurs articulaires et musculaires quelles soient traumatiques ou chroniques.

je vous propose également des soins énergétiques comme le reiki qui agit sur le stress,la douleur,les désagréments de la grossesse,etc...il est un excellent complément aux traitements allopathiques lourds.

je pratique aussi le massage assis, méthode préférée des entreprises: Il permet de prendre soins de vos collaborateurs en un temps record avec une efficacité remarquable.De plus il a le pouvoir de prévenir des Troubles Musculo Squelettiques et des risques psycho-sociaux qui coûte si chère aux entreprise.