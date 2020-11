Cyrille MUSSIER

Bonjour à Tous,



Issu du secteur tourisme et nouvelles technologies, je mets à profit mon expérience de la formation au service de votre développement, avec une longue expérience des migrations (ERP, CRM, web et bureautique).



L'expérience internationale des nouvelles technologies dans le tourisme (France, Inde, Vietnam) représente la fondation d'un fort intérêt pour le commerce et les moyens de communication.



Vers qui ?



- publics larges de professionnels et organismes de formation, ainsi que les créateurs d'activité ou reconversions professionnelles



Mon objectif : vous communiquer mes motivations pour l'apprentissage des outils technologiques adaptés a votre activité.



Quelles formations ?



ERP WCONTACT: centres auto



CRM SALESFORCE/Veeva Irep: laboratoire pharmaceutique



Formation bureautique : Excel / Word / Outlook / Filemaker / Iphone / Android



Formation informatique : internet, windows et mac



Formation création/animation de site web et boutique en ligne (écrit web)



Formation marketing web : communication web / référencement / audit de votre site et de son référencement / téléphonie mobile



Quelles références ?



Parlons projets ensemble.



Opportunités et contraintes de l'entreprise font parties intégrantes d'une pédagogie sur-mesure destinée à la réussite de tous.



A bientôt!



Qualifications du dirigeant :



Numéro de déclaration d'activité : 93 13 11 34 113



Master en management international du tourisme et des nouvelles technologies



